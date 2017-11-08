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В Петербурге за один день два подростка получили тяжёлые отравления
Сегодня, 8:27
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге за один день два подростка получили тяжёлые отравления

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Один из них в реанимации.

За один день в двух районах Петербурга несовершеннолетние получили тяжёлые отравления. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 8 июня в полицию поступила телефонограмма о том, что от дома по проспекту Просвещения с острым отравлением неизвестным веществом депримирующего действия, в тяжёлом состоянии госпитализирован 17-летний юноша.

Также вечером 8 июня от дома по улице Коллонтай с острым пероральным отравлением этанолом в реанимацию был госпитализирован 16-летний подросток.

Обстоятельства происшествий устанавливаются.

Ранее полиция установила обстоятельства отравления девочки в Отрадном.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, отравления
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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