В Петербурге трёхлетний мальчик проглотил саморез. Об этом стало известно Piter.tv.
В два часа ночи 21 ноября в больницу из квартиры по Северном проспекту был доставлен трёхлетний петербуржец. Со слов родителей, 20 ноября в неизвестное время он проглотил саморез.
Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с инородным телом в желудке. Проводится проверка.
Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик получил химический ожог желудка и пищевода.
Фото: unsplash
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