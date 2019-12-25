  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге трёхлетний мальчик проглотил саморез
Сегодня, 9:28
141
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге трёхлетний мальчик проглотил саморез

0 0

Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с инородным телом в желудке.

В Петербурге трёхлетний мальчик проглотил саморез. Об этом стало известно Piter.tv.

В два часа ночи 21 ноября в больницу из квартиры по Северном проспекту был доставлен трёхлетний петербуржец. Со слов родителей, 20 ноября в неизвестное время он проглотил саморез.

Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с инородным телом в желудке. Проводится проверка.

Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик получил химический ожог желудка и пищевода.

Фото: unsplash

Теги: дети, саморез
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии