Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с инородным телом в желудке.

В Петербурге трёхлетний мальчик проглотил саморез. Об этом стало известно Piter.tv.

В два часа ночи 21 ноября в больницу из квартиры по Северном проспекту был доставлен трёхлетний петербуржец. Со слов родителей, 20 ноября в неизвестное время он проглотил саморез.

Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с инородным телом в желудке. Проводится проверка.

Ранее в Ленобласти двухлетний мальчик получил химический ожог желудка и пищевода.

Фото: unsplash