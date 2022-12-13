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В Петербурге 11-месячный малыш обварился кипятком
Сегодня, 9:14
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В Петербурге 11-месячный малыш обварился кипятком

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У него диагностировали ожог 18% тела II-III степени.

В Петербурге 11-месячный малыш обварился кипятком по недосмотру родителей. Об этом стало известно Piter.tv.

Малыш, которому в апреле исполнится год, попал в больницу с термическим ожогом лица, подбородка, области щек, правого плеча, правой половины грудной клетки, передней брюшной стенки, бедер, голеней. У него диагностировали ожог 18% тела II-III степени. Ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По недосмотру матери мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком.

Ранее 17-летняя петербурженка получила химический ожог глаз при наращивании ресниц.

Фото: pxhere.com

Теги: кипяток, ожог
Категории: Лента новостей,

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