17-летняя петербурженка получила химический ожог глаз при наращивании ресниц

После оказания помощи её отпустили домой.

В Петербурге 17-летняя девушка получила ожог роговицы при наращивании ресниц. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 8 марта девушка сама обратилась за помощью к медикам. У неё диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы I степени обоих глаз. После оказания помощи её отпустили домой.

За день перед обращением девушка делала в салоне на 7-й Красноармейской улице наращивание ресниц. Проводится проверка.

Ранее в Петербурге 13-летний школьник отравился наркотиком в торговом центре.

Фото: pxhere.com