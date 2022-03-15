McDonald's на Невском проспекте официально закрылся

Над входной дверью появилось изображение героя из "Ералаша".

Во вторник, 15 марта, McDonald"s в Петербурге все-таки закрылись. Piter.TV застал стихийный стрит-арт, который появился над входом ресторана быстрого питания на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна.

На табличке красовался персонаж "Ералаша", который появляется в конце каждой серии со словами "Парам-парам-пам всё!". Вскоре изображение сняли сотрудники McDonald"s. Это оказалось несложно.

Накануне рестораны продолжали работу, несмотря на то, что 14 марта было объявлено днем закрытия. В некоторых точках заканчивались продукты и отсутствовали позиции в меню. Рестораны решили закрыть после того, как закончится продуктовый запас.

Видео и фото: Piter.tv