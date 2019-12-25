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Комтранс обеспокоила лужа в Ленсоветовском, из-за которой пассажиры не могут попасть в транспорт
Сегодня, 14:29
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Комтранс обеспокоила лужа в Ленсоветовском, из-за которой пассажиры не могут попасть в транспорт

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Оказалось, что виноват подрядчик, который ремонтировал дорогу у остановки.

В комитете по транспорту обратили внимание на лужу в поселке Ленсоветовский, которая не дает пассажирам сесть на общественный транспорт. В ведомстве объяснили, что проблема возникла из-за выбоин в асфальте.

По информации КРТИ, на указанном участке проводились ремонтные работы. Однако из-за недобросовестности подрядчика, контракт был расторгнут. 

комитет по транспорту.

Пассажиров просили быть внимательными при посадке и высадке. В комитете по транспорту постараются принять все необходимые меры. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в 16-летнем доме в Ленсоветовском зафиксировали трещины на фасаде и в парадной. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: лужа, общественный транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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