В Петербурге наградили лучших сварщиков

В соревновании "Лучший сварщик-2023" приняли участие 11 мастеров из строительных компаний города.

Во Дворце труда наградили победителей регионального этапа Национального конкурса профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" в номинации "Лучший сварщик-2023". Подробности сообщил портал "Строительный Петербург".

В соревновании приняли участие 11 мастеров из строительных компаний города.

В номинации "Лучший по профессии сварщик Санкт-Петербурга-2023" победителем стал Алексей Новожилов (ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", филиал "Водоснабжение Санкт-Петербурга"), второе место занял его коллега Михаил Левченков, третье – Руслан Волковицкий (ООО "Северная Компания").

В номинации "Лучший учащийся по профессии сварщик-2023" первое место у Вячеслава Бойцова ("Петровский колледж"), второе – Павла Лунева ("Невский колледж им. А. Г. Неболсина"), а третье место получил Михаил Шалупин ("Колледж "ПетроСтройСервис").

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"