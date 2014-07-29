В Петербурге прошел конкурс на звание лучшего сварщика

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 15 июня во Дворце труда.

В Петербурге 14 июня прошел восьмой конкурс профессионального мастерства "СТРОЙМАСТЕР" в номинации "Лучший сварщик-2023", сообщил портал "Строительный Петербург".

В конкурсе приняли участие 11 мастеров из строительных компаний города, а также четверо учащихся профессиональных колледжей. Сварщики выполнили практическое задание в СПб ГБПОУ Невском колледже им. А.Г. Неболсина на специально подготовленной площадке. Работу конкурсантов оценивало компетентное жюри.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится 15 июня во Дворце труда.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"