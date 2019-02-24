Победитель за лучший анимационный полнометражный фильм оскар 2019

Награда досталась "Человеку-пауку: Через вселенные".

Премию Оскар за лучший анимационный полнометражный фильм получила работа "Человек-паук: Через вселенные" . Критики решили, что именно творение Марвел достойно звание лучшей в 2019 году. Анимационная картина собрала в режиссерском кресле сразу троих: Питера Рэмзи, Боба Персичетти и Родни Ротмана.

Соперникам мультфильма стали долгожданные вторые части "Суперсемейки" "Ральфа". Первая работа создана режиссером Брэдом Бердом, а за вторую отвечали Фил Джонстон и Дело Мур.

Не повезло и Мамору Хосода с его "Мирай из будущего". Фантастическая японская история про маленького мальчика Куна и его сестры не смогла бороться с победителем.

"Остров собак" стал совместной работой специалистов США и Германии, а за режиссерским креслом находился Уэс Андерсон. История рассказывает о 12-летнем Атари Кобаяши. Мальчик разыскивает своего верного друга - пса, которого коррумпированный мэр отправил вместе с остальными собаками города на мусорный остров. Там и начинается приключение персонажа, которое может изменить мир.

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