Лось принял ночную ванну в петербургском заказнике

Сохатые активны днем, а ночью привыкли отдыхать.

Белые ночь в Петербурге любят не только туристы, но и лоси: один из них искупался в водоеме в ночное время, сообщил биолог Павел Глазков 27 июня.

Сохатые активны днем, а ночью привыкли отдыхать.

Но как тут уснешь, когда вокруг такая красота! В Юнтоловском заказнике молодой красавец решил принять раннюю утреннюю ванну. И освежился, и немного отдохнул в воде от назойливых кровососов, которых сейчас предостаточно. Павел Глазков, биолог

Рога у самца продолжают расти. В какой-то момент он понял, что его снимают, приблизился к камере и попозировал.

Ранее мы рассказывали о том, что лось уплыл от туристов по реке Свирь.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Виктор Павлов)