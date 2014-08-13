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Лось принял ночную ванну в петербургском заказнике
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Лось принял ночную ванну в петербургском заказнике

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Сохатые активны днем, а ночью привыкли отдыхать.

Белые ночь в Петербурге любят не только туристы, но и лоси: один из них искупался в водоеме в ночное время, сообщил биолог Павел Глазков 27 июня. 

Сохатые активны днем, а ночью привыкли отдыхать. 

Но как тут уснешь, когда вокруг такая красота! В Юнтоловском заказнике молодой красавец решил принять раннюю утреннюю ванну. И освежился, и немного отдохнул в воде от назойливых кровососов, которых сейчас предостаточно. 

Павел Глазков, биолог 

Рога у самца продолжают расти. В какой-то момент он понял, что его снимают, приблизился к камере и попозировал. 

Ранее мы рассказывали о том, что лось уплыл от туристов по реке Свирь. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Виктор Павлов)

Теги: белые ночи, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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