Каршеринг сбил лося на улице Ушинского

Специалисты Комитета по природопользованию помогли лосю, попавшему в беду. Как сообщили в ГИБДД Калининского района, на улице Ушинского каршеринг рано утром сбил лося. Животное было напугано и дезориентировано, также у него была повреждена нога.
Животное на месте происшествия осмотрел ветеринар, далее лося доставят в Центр диких животных "Велес".
Сейчас у лосей продолжается весенний гон – молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно – выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги. Период активности лосей продлится до начала июля.
Если дикое животное находится в бедственном положении или угрожает безопасности людей, необходимо сообщить о данном факте по телефону мобильной экологической дежурной службы – 417-59-36 (круглосуточно) или по телефону экстренных служб – 112.
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На прошлой неделе в Лесколово ловили двух заблудившихся лосей.
Фото и видео: Комитет по природопользованию
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