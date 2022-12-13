Каршеринг сбил лося на улице Ушинского

Животному помогли ветеринары.

Специалисты Комитета по природопользованию помогли лосю, попавшему в беду. Как сообщили в ГИБДД Калининского района, на улице Ушинского каршеринг рано утром сбил лося. Животное было напугано и дезориентировано, также у него была повреждена нога.

Животное на месте происшествия осмотрел ветеринар, далее лося доставят в Центр диких животных "Велес".

Сейчас у лосей продолжается весенний гон – молодые лоси начинают самостоятельную жизнь и ведут себя очень активно – выходят на территорию городской застройки, совершают длительные переходы, пересекают автомобильные дороги. Период активности лосей продлится до начала июля.

Если дикое животное находится в бедственном положении или угрожает безопасности людей, необходимо сообщить о данном факте по телефону мобильной экологической дежурной службы – 417-59-36 (круглосуточно) или по телефону экстренных служб – 112.

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На прошлой неделе в Лесколово ловили двух заблудившихся лосей.

Фото и видео: Комитет по природопользованию