Смольный представил логотип, который будет использоваться на афишах ко Дню города

27 мая Петербургу исполнится 319 лет.

Комитет по культуре Петербурга представил логотип, посвященный 319-летию Северной столицы. По всей видимости, его можно будет увидеть на городских плакатах и афишах.

319 лет – не круглая дата, но в год юбилея Петра Великого мы решили представить символ, который свяжет мероприятия празднования и в центральной части, и в удаленных районах. Логотип смогут использовать все организаторы событий и другие институции, которые решат присоединиться к общему для всего Петербурга празднику. Федор Болтин, глава комитета по культуре.

Напомним, День города отмечается 27 мая. Логотип разработал Дмитрий Терехов, дизайнер Института культурных программ Комитета по культуре. При создании он вдохновлялся скульптурными и архитектурными доминантами города, историческими шрифтами. Палитра сложилась из цветов, в которые окрашены знаковые достопримечательности — Зимний Дворец, Петропавловская крепость, храм Спаса на Крови, Ростральные колонны, Смольный собор. В основу лег графический образ скульптуры Медного всадника.

Фото: комитет по культуре Петербурга