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На улице Новоселов произошло лобовое столкновение двух легковушек

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В одном из автомобилей находился ребёнок-инвалид.

На улице Новосёлов произошло лобовое столкновение, которое парализовало движение. Кто может, объезжает аварию по тротуару. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы. 

На дороге столкнулись Nissan X-Trail и легковушка. В паркетнике находились родители и ребёнок-инвалид (лет 10-12). Его сейчас осматривают врачи в машине неотложки.

По предварительной информации, водитель легковушки (на фото молодой человек стоит с инспекторами ДПС), пытался объехать стоящий у обочины грузовик и выехал на встречную полосу, там он и столкнулся с паркетником.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: улица новоселов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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