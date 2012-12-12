Дисквалификация лыжников Александра Легкова и Евгения Белова: последние новости

Накануне комиссия МОК обвинила российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в нарушении антидопинговых правил. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с этой ситуацией.

Во вторник, 1 ноября стало известно, что комиссия МОК признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсмены не смогут поучаствовать в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане(Южная Корея). Источник ТАСС утверждает, что лыжников дисквалифицировали не на определенный период времени, а пожизненно.







Также Легкова лишили золотой медали Олимпийских Игр 2014 в Сочи.



Вопрос о дисквалификации был поднят из-за того, что на пробирках с анализами спортсменов были обнаружены следы вскрытия.







Сами же лыжники планируют подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Как сообщают в адвокатской конторе спортсменов, апелляция будет подана не позднее 2 ноября.







Александр Легков был бронзовым призером в эстафете чемпионата мира 2013 года, участвовал в Олимпийских играх в Турине и Ванкувере, в Сочи спортсмен завоевал золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.



Фото: ВКонтакте/Александр Легков