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Новости Картина дня
Дисквалификация лыжников Александра Легкова и Евгения Белова: последние новости
Сегодня, 19:42
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TretyakovaS
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Дисквалификация лыжников Александра Легкова и Евгения Белова: последние новости

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Накануне комиссия МОК обвинила российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в нарушении антидопинговых правил. В этом материале мы расскажем о последних новостях, связанных с этой ситуацией.

Во вторник, 1 ноября стало известно, что комиссия МОК признала российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова виновными в нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсмены не смогут поучаствовать в зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане(Южная Корея). Источник ТАСС утверждает, что лыжников дисквалифицировали не на определенный период времени, а пожизненно.



Также Легкова лишили золотой медали Олимпийских Игр 2014 в Сочи.

Вопрос о дисквалификации был поднят из-за того, что на пробирках с анализами спортсменов были обнаружены следы вскрытия.



Сами же лыжники планируют подать апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Как сообщают в адвокатской конторе спортсменов, апелляция будет подана не позднее 2 ноября.  



Александр Легков был бронзовым призером в эстафете чемпионата мира 2013 года, участвовал в Олимпийских играх в Турине и Ванкувере, в Сочи спортсмен завоевал золото в гонке на 50 км и серебро в эстафете 4х10 км.

Фото: ВКонтакте/Александр Легков 

 

Теги: александр легков , евгений белов , легков дисквалификация , лыжный спорт , новости спорта
Категории: Картина дня

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    Сегодня 19:47

    Легков - чистый, тут нечего и придумывать

    Крутейший спортсмен

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