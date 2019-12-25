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Уже в это воскресенье из Петербурга отправятся "Лыжные стрелы"
Сегодня, 12:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Уже в это воскресенье из Петербурга отправятся "Лыжные стрелы"

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Пригородные электропоезда отправятся с Финляндского и Московского вокзалов.

Уже в это воскресенье, 18 декабря, в поселки Орехово и Шапки Ленинградской области стартуют "Лыжные стрелы" – пригородные электропоезда отправятся с Финляндского и Московского вокзалов. Также с 25 декабря "Лыжные стрелы" отправятся в направлении поселка Токсово. 

Снежные трассы "Лыжных стрел" включают в себя дистанции на 5, 10 и 15 км и пешеходную трассу для скандинавской ходьбы. Такжее любителей активного отдыха ждет развлекательная программа – "Веселые старты", игра баяниста и горячий чай.

"Лыжные стрелы" в этом сезоне будут ходить до 19 марта 2023 года.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы

Теги: лыжные стрелы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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