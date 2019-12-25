Уже в это воскресенье из Петербурга отправятся "Лыжные стрелы"

Пригородные электропоезда отправятся с Финляндского и Московского вокзалов.

Уже в это воскресенье, 18 декабря, в поселки Орехово и Шапки Ленинградской области стартуют "Лыжные стрелы" – пригородные электропоезда отправятся с Финляндского и Московского вокзалов. Также с 25 декабря "Лыжные стрелы" отправятся в направлении поселка Токсово.

Снежные трассы "Лыжных стрел" включают в себя дистанции на 5, 10 и 15 км и пешеходную трассу для скандинавской ходьбы. Такжее любителей активного отдыха ждет развлекательная программа – "Веселые старты", игра баяниста и горячий чай.

"Лыжные стрелы" в этом сезоне будут ходить до 19 марта 2023 года.

Фото: ВКонтакте / Лыжные стрелы