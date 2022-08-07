Эксперт объяснил, чем могут быть опасны лисы в городе

Накануне на детской площадке в Невском районе заметили лису. Животное спокойно реагировало на людей и, кажется, что-то жевало. Встреча произошла у дома №34 по Советскому проспекту.

Лис и раньше замечали в городе. Зоолог Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин объяснил "Невским Новостям", почему это происходит. Во-первых, на лис перестали охотиться, и их стало больше. Во-вторых, они питаются отходами, которые оставляют люди. По словам экспертов, в европейских странах лисы живут рядом с человеком и едят на помойках. У этого есть свои опасные стороны: дикий зверь может быть заражен бешенством.

При встрече с лисой ни в коем случае к ней не подходить, какая бы она ласковая не была, надо постараться ее напугать. Если испугалась и убежала, слава Богу, а если она еще и не пугается, сама подходит к человеку, то это риск. Нужно вызвать ветеринарную службу, не контактировать с животным и предупредить окружающих об опасности. Михаил Веревкин.

По мнению ученого, лисы все же менее опасны, чем бродячие собаки, которые сбиваются в стаи.

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