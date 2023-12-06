В центре Петербурга пресекли деятельность нелегальных экскурсоводов

Также в ходе рейдов прикрыли "мобильную кофейню", а также пункт незаконной торговли овощами.

Сотрудники Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга при поддержке силовых ведомств провели рейдовые мероприятия по ликвидации пунктов незаконной торговли. В трех районах города пресечена деятельность пунктов продажи экскурсий, кофе и овощей, – рассказывают в пресс-службе комитета.

В Василеостровском районе были зафиксированы две точки нелегальной торговли на колесах. При поддержке местной полиции сотрудники Комитета по вопросам законности приостановили деятельность "мобильной кофейни" – специализированного автомобиля с кофемашиной, а также переездной точки по продаже молочной продукции.

У Площади Восстания был ликвидирован незаконный стенд, предоставляющий экскурсионные услуги. У Апраксина двора также пресекли деятельность нелегальных пунктов по продаже текстиля, телефонов и контрафактной табачной продукции. У станции метро Пионерская с местного лотка изъяли всю плодоовощную продукцию. Общая сумма изъятий в рамках проведенных рейдов превышает 4 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что в Авдеевке обнаружили схроны с оружием, боеприпасами и наркотиками.

Фото: Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности