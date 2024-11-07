В Авдеевке обнаружили схроны с оружием, боеприпасами и наркотиками

На территории Донецкой Народной Республики российские правоохранительные органы обнаружили крупные схроны с оружием, боеприпасами и медикаментами. Арсенал располагался в городе Авдеевка. Соответствующей информацией со СМИ поделились сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Известно, что в общей сложности оперативники изъяли свыше 80 тысяч патронов разного калибра, автоматическое оружие, дымовые шашки, гранаты и прочие снаряды. В том числе среди находок обнаружены и образцы западной техники.
В целях обеспечения безопасности жителей населенных пунктов оперативники с привлечением кинологов регулярно проводят рейды.
пресс-служба МВД РФ по ДНР
В другом здании полицейскими обнаружены медицинские препараты иностранного производства. Предположительно, часть из них содержит в себе наркотические вещества. Позже их точный состав определит лабораторная экспертиза.
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Фото и видео: МВД медиа
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