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В Уфе полиция ищет напавшего на своего ребенка мужчину

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В Башкирии мужчина пытался воспитывать детей силовыми методами.

В рамках мониторинга публикаций в СМИ региональное управление российских правоохранительных органов по городу Уфа заинтересовалось видеозаписью, на котором в одном из подъездов в Башкирии мужчина пинает несовершеннолетнего. Инцидент попал на запись камеры, установленной в лифте. В ролике заметно, что местному жителю не понравилось, что старший сын, оттолкнув младшего ребенка, бросился к открывающемуся лифту. Воспитывать детей он продолжит при помощи нелицеприятных слов в адрес старшего ребенка и нецензурной брани. В настоящее время личность подозреваемого устанавливается. Полиция проводит проверку, по результатам которой в отношении злоумышленника будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: Telegram / BAZA

Теги: башкирия, лифт, мвд, регионы, уфа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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