На Лиговском проспекте ночью загорелась Lada

На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины.

В Московском районе сегодня ночью, 4 декабря, произошел пожар. На Лиговском проспекте у дома № 238 вспыхнула легковушка Lada. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:37. В машине загорелся моторный отсек. На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины.

В 00:09 пожар потушили. Сведения о пострадавших не поступали.



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Фото: Piter.tv