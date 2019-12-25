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На Лиговском проспекте ночью загорелась Lada
Сегодня, 8:05
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На Лиговском проспекте ночью загорелась Lada

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На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины.

В Московском районе сегодня ночью, 4 декабря, произошел пожар. На Лиговском проспекте у дома № 238 вспыхнула легковушка Lada. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 23:37. В машине загорелся моторный отсек. На место случившегося прибыли десять спасателей и две спецмашины.

В 00:09 пожар потушили.  Сведения о пострадавших не поступали.                        
                                       
Ранее на Piter.tv: на Наличной на лестничной клетке нашли труп мужчины с пробитой головой.

Фото: Piter.tv

Теги: горит автомобиль, лиговский проспект, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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