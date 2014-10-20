Сбер: в июне жители СЗФО семейную ипотеку оформляли чаще других льготных программ

Всего за первый летний месяц жители СЗФО оформили в Сбере более 9,5 тысяч кредитов с государственной поддержкой, из них 65% – в Северной столице и Ленобласти.

В июне 2024 года доля льготного ипотечного кредитования в Сбербанке на Северо-Западе достигла 80% по количеству выданных кредитов и 87% по общему объёму жилищных займов. В Санкт-Петербурге эти показатели составили 85% и 86% соответственно.

Всего за первый летний месяц жители СЗФО оформили в Сбере более 9,5 тысяч кредитов с государственной поддержкой, из них 65% – в Северной столице и Ленобласти (5 тыс. и 1,2 тыс. кредитов соответственно). Общий объём выданной ипотеки за месяц превысил 41,6 млрд рублей (в Петербурге – 25 млрд, в Ленобласти – 5,3 млрд).

Увеличение темпа роста спроса на льготное ипотечное кредитование объясняется завершением в июле программы "Господдержка" и изменением условий по другой ключевой программе — "Семейной ипотеке". Кроме того, в начале апреля была возобновлена выдача IT-ипотеки. Отчасти приток покупателей был связан и с отменой требований о субсидировании льготных ипотечных программ для застройщиков.

В связи с отменой массовой программы господдержки на рынке ипотечного кредитования есть определенная тревога, и на самом деле мы все понимаем, что нужно время для выравнивания процессов. При этом у нас продолжают работать другие – точечные – льготные программы, на которые люди тоже могут рассчитывать, планируя покупку жилья. Например, в Северо-Западном регионе есть территории с доступной арктической ипотекой. Также мы принимаем заявки по программе для ИТ-специалистов и, как только выделят дополнительные лимиты, возобновим выдачу. Продолжает действовать семейная ипотека. В июне этого года она оказалась наиболее востребованной, на её долю пришлось 46% всех ипотечных сделок с господдержкой Сбера по СЗФО и 48% – в Санкт-Петербурге. Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка

Минимальный размер процентной ставки по программе для семей с детьми теперь составляет 6% с учётом страхования жизни, минимальный размер первоначального взноса — 20,1%. Максимальная сумма кредита — 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленобласти, в остальных регионах — 6 млн. Также в Сбербанке можно оформить ипотеку с увеличенным лимитом, в этом случае максимальная сумма кредита составит 30 и 15 млн соответственно. При этом сумма в рамках лимита будет оформлена по льготной ставке, сумма свыше лимита — по рыночной.

Ранее Сбер рассказал, что будет с ипотекой после отмены льготных программ.

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