Сбербанк начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку под 7%

Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу, анонсированную Владимиром Путиным.

Сбербанк начинает предварительный прием заявок на льготную ипотеку на условиях, анонсированных президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Сегодня Сбербанк начинает предварительный прием заявок на обновленную программу льготной ипотеки, которая была анонсирована президентом России. Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка

Также Сбербанк предоставит возможность снизить процентную ставку по ипотеке, полученной в банке в период с 1 марта 2022 года по 30 мая 2022 года включительно со ставкой от 13,9%. Исключение – госпрограммы.

Видео: пресс-служба Сбера