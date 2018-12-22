Разные ставки – разные регионы: как новая инициатива может изменить рынок ипотеки в Петербурге и Ленобласти

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что единая ставка по ипотеке – несправедлива.

Инициатива о введении дифференцированных ставок по льготной ипотеке в зависимости от зарплаты в регионе может перераспределить спрос на жилье в агломерации Петербурга. Об этом сообщает РБК Петербург со ссылкой на застройщиков и представителей рынка недвижимости.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с жителями Саратова заявил, что единая ставка по ипотеке – несправедлива. По его словам, в Москве доходы в разы выше, чем в провинции, а условия по кредиту одинаковые. Он предложил учитывать региональные особенности и сделать процентную ставку пропорциональной средней зарплате. Президент уже поддержал идею, ее обсуждает правительство.

Сейчас ставка по семейной ипотеке с господдержкой едина – 6% годовых. Но если новый подход утвердят, Петербург может оказаться в менее выгодных условиях. По данным Петростата, средняя зарплата в городе превышает показатель Ленинградской области на 26%. Это может привести к снижению интереса к новостройкам в черте города – покупатели начнут чаще выбирать жилье за КАДом, где ставка окажется ниже.

Представители строительных компаний считают, что идея требует доработки. В "Ленстройтресте" подчеркивают: сама по себе зарплата – не всегда отражение платежеспособности. Кроме того, искусственное занижение или завышение ставки может нарушить баланс на рынке. Например, спрос в крупных городах упадет, а в регионах возможен рост необдуманных заёмов.

В Setl Group опасаются, что новые условия усложнят доступ к ипотеке. Если вводить дополнительные критерии вроде региона проживания или состава семьи, многие покупатели рискуют остаться без льготной программы.

В ГК "А101" отмечают: подход требует детального анализа. Экономические условия в пределах одного региона могут сильно различаться. Кроме того, застройщики уже учитывают доходы населения при формировании цен на жилье. Без комплексной проработки реформа может не только не помочь, но и навредить.

Тем временем 40% петербуржцев считают аренду жилья выгоднее ипотеки.

Фото: unsplash (Towfiqu barbhuiya)