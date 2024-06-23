Лесоруба придавило упавшим деревом у поселка Каложицы

Погиб приезжий из Ростова-на-Дону.

В Волосовском районе Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Трагедия случилась 27 марта у поселка Каложицы. Погиб 38-летний приезжий из Ростова-на-Дону, на месте врачи констатировали смерть. Предварительно, мужчина производил работы по расширению просеки, заключив договор с индивидуальным предпринимателем.

Тело направили в морг. Погибшего судили за кражу, разбой, хранение наркотиков и участие в преступном сообществе.

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Фото: Piter.TV