Лесоруба придавило упавшим деревом у поселка Каложицы

В Волосовском районе Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Трагедия случилась 27 марта у поселка Каложицы. Погиб 38-летний приезжий из Ростова-на-Дону, на месте врачи констатировали смерть. Предварительно, мужчина производил работы по расширению просеки, заключив договор с индивидуальным предпринимателем.
Тело направили в морг. Погибшего судили за кражу, разбой, хранение наркотиков и участие в преступном сообществе.
Ранее мы рассказывали о том, что на двух работников склада в Мурино упала аппарель.
Фото: Piter.TV
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