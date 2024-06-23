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Лесоруба придавило упавшим деревом у поселка Каложицы
Сегодня, 8:32
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Лесоруба придавило упавшим деревом у поселка Каложицы

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Погиб приезжий из Ростова-на-Дону.

В Волосовском районе Ленобласти лесоруба насмерть придавило упавшим деревом. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Трагедия случилась 27 марта у поселка Каложицы. Погиб 38-летний приезжий из Ростова-на-Дону, на месте врачи констатировали смерть. Предварительно, мужчина производил работы по расширению просеки, заключив договор с индивидуальным предпринимателем. 

Тело направили в морг. Погибшего судили за кражу, разбой, хранение наркотиков и участие в преступном сообществе.

Ранее мы рассказывали о том, что на двух работников склада в Мурино упала аппарель. 

Фото: Piter.TV 

Теги: каложицы, лесоруб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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