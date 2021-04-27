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В Калининградской области спасли травмированного лесоруба

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Мужчину на носилках транспортировали в пожарную машину, затем передали врачам.

В Калининградской области спасли травмированного лесоруба. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в районе поселка Рощино. На мужчину упало дерево. Ему удалось самостоятельно распилить ствол и выбраться, но из-за травмы пострадавший не мог передвигаться. Прибывшие на место четыре специалиста оказали мужчине первую помощь. Лесоруба на носилках транспортировали в пожарную машину, затем передали врачам.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине на поиски пропавшего рыбака отправили вертолет МЧС.

Видео: МЧС России

Теги: калининградская область, лесоруб, мчс россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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