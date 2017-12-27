Под Выборгом лесоруб погиб из-за нарушений правил безопасности при вырубке леса

В Ленобласти пожилой мужчина умер из=за упавшего дерева.

В Полянском сельском поселении под Выборгом погиб 50-летний лесоруб. Тело мужчины извлекли из-под придавившего его дерева.

Инцидент произошел вечером 24 января. Сообщается, что местный житель рубил дерево, но не успел вовремя отскочить от падающего ствола. Сотрудники полиции отмечают, что рабочий нарушил правила безопасности, за что поплатился жизнью.

В настоящее время изучением обстоятельств дела занимаются специалисты.