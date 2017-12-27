Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Под Выборгом лесоруб погиб из-за нарушений правил безопасности при вырубке леса
Сегодня, 10:52
0
lesjasap
248

Под Выборгом лесоруб погиб из-за нарушений правил безопасности при вырубке леса

0
 
 

В Ленобласти пожилой мужчина умер из=за упавшего дерева.

В Полянском сельском поселении под Выборгом погиб 50-летний лесоруб. Тело мужчины извлекли из-под придавившего его дерева. 
 
Инцидент произошел вечером 24 января. Сообщается, что местный житель рубил дерево, но не успел вовремя отскочить от падающего ствола. Сотрудники полиции отмечают, что рабочий нарушил правила безопасности, за что поплатился жизнью. 
 
В настоящее время изучением обстоятельств дела занимаются специалисты.
 
Напомним, что недвно у пенсионера из Ленобласти грабители похитили надгробный камень на будущую могилу.
Теги: выборг , выборгский район , вырубка леса , гибель человека , дерево , ленобласть , лесоруб , нарушение , правила безопасности
Категории: Новости СПб Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5