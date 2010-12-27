Легковушка врезалась в КАМАЗ на Выборгском: погибла женщина, пострадал ребенок

На 25-ом километре Выборгского шоссе произошло столкновение иномарки и КАМАЗа. В результате погибла женщина, травмы получили мужчина и трехлетний ребенок.

Во вторник, 17 октября, во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На 25 километре Выборгского шоссе Volkswagen Transporter двигался со слишком быстрой скоростью и не успел сманеврировать перед КАМАЗом, который стоял на дороге. Произошло столкновение.

По информации отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, женщина пассажир из автомобиля получила серьезные травмы и скончалась на месте. Водитель (мужчина на вид 25 лет) и трехлетний ребенок получили травмы. Их госпитализировали на карете скорой помощи.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются подробности трагедии.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург