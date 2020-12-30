Мужчины отсудил у РЖД более 80 тысяч рублей за поврежденный автомобиль

В такую сумму был оценен ущерб и судебные расходы.

Куйбышевский районный суд взыскал с "РЖД" в пользу владельца "Фольквагена" Олега Никитина 82 тысячи рублей. Инцидент произошел в Мурманске, но рассматривал его петербургский суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Соответчиком выступала компания "Ингосстрах". 28 февраля 2021 года на иномарку обрушился лед. За содержание дома отвечает предприятие. Истец рассказал, что обрушение стало следствием некачественной уборки кровли. В "РЖД" спорить не стали, однако отметили, что на месте были размещены предупредительные таблички. На приложенных фотографиях их не было видно.

С "РЖД" взыскали 59,7 тысяч рублей в пользу возмещения ущерба и 22 тысячи рублей за судебные расходы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура требует срочно провести капремонт крыши у дома напротив "Чкаловской".

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга