Мариинская больница начала долгосрочную программу лечения пациентов с тяжелейшими формами хронической сердечной недостаточности

В 2024 году в больницу поставлено 22 единицы медицинской техники на сумму около 220 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге завершена масштабная модернизация Мариинской больницы, позволившая начать долгосрочную программу лечения пациентов с тяжелейшими формами хронической сердечной недостаточности. Оснащение отделения кардиохирургии уникальным оборудованием стало важным шагом для проведения сложных операций, включая трансплантацию сердца и имплантацию механических устройств длительного использования. Об этом сообщили в Смольном.

В 2024 году в больницу поставлено 22 единицы медицинской техники на сумму около 220 миллионов рублей. Это позволило создать условия для выполнения полного цикла операций — от предоперационного обследования до комплексной интенсивной терапии. Уже проведены четыре уникальные операции по имплантации устройств поддержки кровообращения, которые спасли жизни пациентов.

Дополнительно в рамках национального проекта "Здравоохранение" больница получила 10 единиц оборудования на сумму более 276 миллионов рублей. Среди них — магнитно-резонансный томограф уникальной модели, компьютерный томограф для исследований сердца и сосудов, а также система стресс-тестов с велоэргометром и беговой дорожкой.

Всего за год в Мариинскую больницу поступило 190 единиц медицинского оборудования на сумму свыше 495 миллионов рублей. Такое переоснащение позволило больнице стать лидером в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Программа долгосрочного лечения пациентов с хронической сердечной недостаточностью предусматривает не только увеличение количества операций, но и дальнейшее внедрение инновационных методов лечения. В ближайшие годы Санкт-Петербург планирует выйти на выполнение до 170 тысяч сложных операций ежегодно, что станет революцией в области здравоохранения города.

Фото: Смольный