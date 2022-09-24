На берегу Белого озера в ГМЗ "Гатчина" прогуливался лебедь

Запечатлеть птицу удалось сотрудникам заповедника.

На территории музея-заповедника "Гатчина" был замечен лебедь, прогуливающийся возле берегов Белого озера. Запечатлеть эту картину удалось сотрудникам заповедника, которые позже поделились видеозаписью в своем Telegram-канале.

Стоит напомнить, что в Петербург уже вернулись лебеди-кликуны. В устье Невы сейчас обитает порядка 50 особей, которые, вопреки обычному графику, появились раньше срока. Свое название кликуны получили благодаря характерным громким звукам, которые они издают.

Эти птицы легко узнаваемы благодаря ярко-желтому клюву с черной оконечностью. Зимние месяцы они предпочитают проводить в Западной Европе.

Ранее мы сообщили о том, что в объективе фотоловушки в Ленобласти оказался лось со сломанным ухом.

Видео: Telegram / Музей-заповедник "Гатчина"