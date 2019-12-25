Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Популярность "псковской" "Ласточки" продолжает расти. Так, "Ласточки" Санкт-Петербург – Псков/Печоры за одиннадцать месяцев 2024 года перевезли 780,6 тысяч пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Это на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ускоренным пригородным поездом "Ласточка" по маршруту Петербург — Великий Новгород — Петербург с момента запуска воспользовались более 44 тыс. пассажиров.

Фото: пресс-служба ОЖД