У "Лахта-центра" спасли серого тюлененка

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли маленького серого тюлененка у "Лахта-центра". Об этом они рассказали в своей официальной группе "ВКонтакте".
У Лахты малыша увидели строители.
Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо.
Фонд друзей балтийской нерпы
Накануне Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео "поющих" тюленей.
Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
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