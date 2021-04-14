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У "Лахта-центра" спасли серого тюлененка

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У Лахты малыша увидели строители.

Специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы" спасли маленького серого тюлененка у "Лахта-центра". Об этом они рассказали в своей официальной группе "ВКонтакте".

У Лахты малыша увидели строители.

Дисциплинированные строители прекратили шумную активность рядом с животным до нашего приезда, за что большое им спасибо.

Фонд друзей балтийской нерпы

Накануне Фонд друзей балтийской нерпы опубликовал видео "поющих" тюленей.

Фото и видео: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99

Теги: лахта центр, тюлени
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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