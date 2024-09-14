  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Во Всеволожске задержан подозреваемый в квартирной краже на 12 тыс. рублей
Сегодня, 12:41
113
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Во Всеволожске задержан подозреваемый в квартирной краже на 12 тыс. рублей

0 0

Вор проник в жилище через открытое окно балкона на первом этаже.

Полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже во Всеволожске. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 15 июня поступила информация об ограблении квартиры в доме на улице Шинников. Вор проник в жилище через открытое окно балкона на первом этаже и похитил имущество на общую сумму 12,1 тыс. рублей.

В тот же день на Магистральной улице по подозрению поймали 49-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел для разбирательства. 

Ранее мы сообщили о том, что у помощника судьи в Петербурге украли часы за 1,2 млн рублей, оставленные в каршеринге. Потерпевший обратился в полицию, ему причинен значительный материальный ущерб. 

Фото: Piter.TV 

Теги: всеволожск, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии