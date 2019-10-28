Курьер не захотел отдавать оплаченный заказ петербургскому блогеру

Курьер опоздал и не захотел отдавать заказ без печати.

У туристического блогера Александры Гридиной произошел конфликт с курьером. Женщина утверждает, что он ударил ее и отобрал оплаченный заказ. Об этом блогер рассказала в своем Instagram.

В центре конфликта оказался местный магазин электроники. До 21 часа Гридина ждала свой заказ в офисе, однако никто не приехал. Тогда женщина согласилась принять заказ ночью по своему домашнему адресу. Курьер спросил, есть ли у покупателя печать. Она осталась в офисе. Блогер предложила пройти до него, так как помещение находится очень близко. По всей видимости, без печати заказ мужчина не захотел отдавать, а ехать в офис тоже — из-за занятости.

Мой заказ просто выхватил этот мужик из рук, оттолкнув меня. При этом причинив мне моральные и физические травмы. Александра Гридина.

Блогер сообщила, что обратится в полицию. Она считает, что так обращаться с клиентом нельзя.

В магазине электроники, в котором был сделан заказ, Piter.TV сообщили, что товары доставляет подрядчик, а не их сотрудники. При этом в компании несколько раз ушли от ответа и не назвали наименование организации, которая занимается доставкой. По информации магазина, в итоге заказ все-таки отдали. Гридина сходила за печатью, курьер подождал 20 минут.

Видео: Instagram / @alexandra.gridina