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Эксперт посоветовал не пытаться сберечь средства в ювелирных украшениях
Сегодня, 12:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт посоветовал не пытаться сберечь средства в ювелирных украшениях

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Ажиотаж вокруг покупки ювелирных украшений Солонников связал с паникой.

Эксперт Дмитрий Солонников отметил, что ажиотаж вокруг скупки ювелирных украшений ради сохранения валюты в Петербурге может привести к потере средств. Об этом он рассказал телеканалу "Санкт-Петербург".

Он рассказал, что перевод денег в слитки золота может помочь сохранить, а иногда и приумножить капитал. Однако при приобретении ювелирных украшений есть риск потерять 30-50% от их первоначальной стоимости при сдаче в комиссионку.

Ажиотаж вокруг покупки ювелирных украшений Солонников связал с паникой. При этом, по его мнению, многие люди боятся связываться с ценными бумагами или иными подобными вложениями.

Фото: pexels

Теги: золото, ювелирные украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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