В Кудрово мальчик получил термический ожог дыхательных путей из-за загоревшего дивана

Ночью из-за неисправности электропроводки по месту жительства загорелся диван.

В Кудрово во время возгорания дивана в квартире пострадал 10-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 18 декабря из квартиры в Кудрово был госпитализирован ребёнок с термическим ожогом дыхательных путей. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ночью из-за неисправности электропроводки по месту жительства загорелся диван. Мальчик живёт с мамой, семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Новоизмайловском проспекте подростки устроили дуэль с мужчиной на пистолетах.

Фото: pxhere.com