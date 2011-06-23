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В Кудрово мальчик получил термический ожог дыхательных путей из-за загоревшего дивана
Сегодня, 9:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Кудрово мальчик получил термический ожог дыхательных путей из-за загоревшего дивана

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Ночью из-за неисправности электропроводки по месту жительства загорелся диван.

В Кудрово во время возгорания дивана в квартире пострадал 10-летний мальчик. Об этом стало известно Piter.tv.

Поздней ночью 18 декабря из квартиры в Кудрово был госпитализирован ребёнок с термическим ожогом дыхательных путей. Он находится в тяжёлом состоянии.

Ночью из-за неисправности электропроводки по месту жительства загорелся диван. Мальчик живёт с мамой, семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Новоизмайловском проспекте подростки устроили дуэль с мужчиной на пистолетах.

Фото: pxhere.com

Теги: дети, кудрово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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