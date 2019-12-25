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На Новоизмайловском проспекте подростки устроили дуэль с мужчиной на пистолетах
Сегодня, 19:33
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На Новоизмайловском проспекте подростки устроили дуэль с мужчиной на пистолетах

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Дети использовали газовый баллончик, а их оппонент – травмат.

В Московском районе водитель выстрелил в школьников из пистолета после того, как они обрызгали его жидкостью из перцового баллончика. Об этом сообщили на портале "Мегаполис"

Свидетельница конфликта рассказала, что инцидент произошел на Новоизмайловском проспекте. Сначала горожанин  и подростки о чем-то громко спорили, а затем молодые люди напали на мужчину и убежали. В ответ водитель "Пежо" выстрелил в них из пистолета и скрылся.

Водителя разыскивает полиция. Подробности выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали петербуржца, который похитил сына бывшей жены.

Фото: Piter.tv

Теги: новоизмайловский проспект, подростки, полиция, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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