Куда сдать ненужные книги в Петербурге

Piter.TV рассказывает о всех способах грамотно избавиться от прочитанных книг.

Ежегодно в России издают около 400 миллионов экземпляров книг 120 тысяч названий. По данным Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии, около 50% всего тиража приходится на учебную литературу, 22% – на детскую литературу, а художественной выпускается лишь 12%.

Большое количество книг любого направления рано или поздно становится ненужным своим владельцам, устаревает или перестает соответствовать какой-либо учебной программе. Книги нечасто выбрасывают, жалея и стараясь пристроить, но чаще всего прочитанная стопка оказывается рядом с мусорным контейнером. Разбираете ли вы старую библиотеку, планируете ли переезжать налегке или просто не хотите держать дома неинтересные книги – решения есть. Piter.TV выяснил все способы грамотно избавиться от ненужных книг.

Контейнеры благотворительных магазинов "Спасибо!", контейнеры фонда "Лепта"

В сети магазинов секонд-хенд ищут новых хозяев и для старых книг. Сдать в контейнеры "Спасибо!" можно классическую литературу, современную поэзию, прозу небульварного типа, все книги должны быть в хорошем состоянии. Не примут в магазинах школьных учебники, техническую и узкоспециализированную литературу, бульварные романы и детективы, периодические издания.

В контейнеры "Лепты" можно опустить любые книги – организация не ставит ограничений по приему литературы. Естественно, книжки должны быть в хорошем состоянии, поскольку потом их раздадут нуждающимся или выставят на продажу в магазинах фонда.

Магазины старой книги и комиссионные магазины

В филиалах на Малом проспекте В.О., 10 и Гражданском проспекте, 33 ведется регулярный прием книг у населения. Принести можно любую литературу в хорошем состоянии – какие их книг останутся в магазине, решит товаровед после осмотра экземпляров и их оценки. Магазины старой книги работают как комиссионки – за сдачу книг вы получите деньги, при этом определенный процент с каждого фолианта поступит магазину. В такие магазины можно сдать даже целую домашнюю библиотеку – более 100 экземпляров книг, только записываться на такой прием необходимо заранее.

Строгий отбор ведут и оценщики в комиссионных магазинах города (например, "Добро"), где помимо одежды и обуви продают б/у книги и аксессуары для дома. Привезти в комиссионку можно любую литературу, но будьте готовы увезти часть домашних литературных запасов обратно домой.

Буккросинг

Избавляться от старых книг с помощью этого международного общественного движения очень удобно. Буккросинг подразумевает безвозмездный книгообмен между людьми посредством определенных площадок, запуск прочитанной книги в некое "свободное плавание". Старый и новый хозяева книги при этом могут даже не знать друг друга. Чаще всего буккросинг процветает в общественных местах: библиотеках, кафе, музеях, парках, где книги может увидеть большое количество людей. Часто обмен книгами проводится в рамках фримаркетов, свопов и городских акций. Много подобных обменов проводят районные библиотеки – следите за анонсами в официальных группах учреждений.

Принцип движения прост: оставьте прочитанные книги (не забывайте, что они должны быть в хорошем состоянии) в одной из таких точек. Готово! Спустя время у книжки обязательно появится новый случайный хозяин.

В Петербурге ставить книжки можно в уличном шкафчике у входа в кассы музея Анны Ахматовой; в кафе 8 LineCoffee в пространстве "Линии" на 8-й линии В.О, 25; в арке одной из галерей Арт-центра "Пушкинская-10"; в кафе Zoom на Гороховой улице, 22; во всех антикафе; городских библиотеках; в кафе "Книги и кофе" на Гагаринской улице, 20; книжных магазинах "Снарк" и "Все свободны" и т.д. Больше точек для книгообмена перечислено, например, здесь.

Буккросинг очень люблю со школы. Всегда смотрела, что положили в книжные шкафчики в парке родного города, потом в Петербурге в университетские годы ходила по кафе с полками для буккросинга. И брала там книги, и сама оставляла. В некоторых были даже записочки для незнакомого читателя – очень мило. В последний раз принесла несколько книжек в кафе на 8-й линии В.О. Мария, читательница Piter.TV

Библиотеки

Многие петербургские районные библиотеки принимают книги в дар. Конечно, оставить в учреждениях всю свою книжную коллекцию не получится – сотрудники проведут отбор и возьмут только самые читабельные и популярные или наоборот редкие экземпляры. Кроме того, не все библиотеки пишут на официальных сайтах о готовности принять в дар книги, поэтому перед визитом в ближайшую библиотеку обязательно позвоните и узнайте, нужны ли конкретному учреждению книги для его фонда. Если фонд укомплектован, не спешите отворачиваться от библиотеки – там может работать уже упомянутый буккросинг. Почти во всех библиотеках есть полки для книгоообмена, принести туда можно любую литературу.

Точно знаем, что чтобы подарить книги библиотекам Фрунзенского района, нужно сфотографировать книги с четко различимыми названиями,а затем выслать фотографии на почту pressa@cbsfr.ru. В письме необходимо уточнить, в каком состоянии находятся все экземпляры. Сотрудники библиотек изучат ваше предложение и ответят, сообщается на сайте учреждений.

Соседи

Если у вас с соседями достаточно доброжелательные отношения, а в парадной всегда чисто, попробуйте оставить несколько ненужных книг на подоконнике у почтовых ящиков. Обязательно сопроводите стопку запиской с призывом бесплатно забрать книги и благодарностью. Как правило, соседи охотно разбирают ненужные другим вещи, книги не будут исключением. Вероятнее всего, новые хозяева проще найдутся для классической и современной литературы, бестселлеров, кулинарных книг, литературных или исторических журналов. Узкоспециализированные книги и учебники, а также бульварное чтиво соседям лучше не предлагать.

Когда я жила в пятиэтажке у "Академической", у почтовых ящиков несколько раз появлялись книги и даже канцтовары вроде чистых тетрадок. Их обычно разбирали в течение дня, я на таком "книжном развале" увидела книжку Мариам Петросян, которую давно хотела прочесть, взяла тоже. Наверное, просто книги были удачные. Арина, читательница Piter.TV

Я видела, как на подоконнике оставляют книги, но зачастую это второсортные женские романы. Как-то видела одну хорошую книгу, но у меня такая уже была. Вот романы очень долго лежали. Потом даже не известно, правда их забрали читать или блюстители чистоты просто донесли это до помойки. Анастасия, читательница Piter.TV

Сайты бесплатных объявлений и сообщества

Не всегда быстрый, но довольно удобный способ избавления от старых книг. На бесплатных сервисах вроде "Авито", "Юлы", "Дару дар", в шеринг-группах (например, "Книговорот СПб" или "alkoshmot | Общество Осознанного Потребления"), на специализированном сайте Libex можно выставить на продажу, обмен или отдачу в дар любую литературу. На сайтах охотно покупают редкие или наоборот популярные книги (например, серию о Гарри Поттере в старом переводе), остальной литературе придется дольше ждать новых хозяев – ваши объявления неизбежно будут соседствовать еще с тысячами объявлений о продаже книг.

В тематических группах книгообмена зачастую ищут тематическую литературу (по медицине, музыке, психологии и так далее) и учебники, поэтому здесь есть шанс удачно пристроить непопулярные книги.

Студентам колледжей и вузов можно сделать объявления о книгах в чатах или группах общежития – круг потенциальных покупателей в них уже, поэтому пристроить книги получится быстрее.

Детские сады, приюты или интернаты

Книгам бывают рады в интернатах для престарелых и инвалидов, в детских домах, в приютах. Интересные книги помогут сотрудникам этих учреждений организовать досуг для подопечных и устроить небольшую библиотеку. Обязательно позвоните или напишите в выбранные учреждения, узнайте, нужны ли им определенные книги в дар. Вполне возможно, что в приютах будут рады принять детские сказки и развивающие книжки, а в интернатах – классическую прозу или стихи.

Попробуйте также спросить о книгах в ближайшем детском саду. Детсадовские маленькие библиотеки тоже периодически обновляют, поэтому новые книжки для дошколят могут пригодиться.

Я однажды отвезла в дом-интернат для престарелых две коробки с детективами в мягких обложках – когда-то мама запоем их читала, но ведь все эти книжки на один раз. Спустя время мы освобождали полки в шкафу и решили эти детективы пристроить куда-нибудь. Я подумала про интернат, подумала, что бабушкам может быть интересно проводить время за детективами – моя бабушка сама любит это дело, читала все книги после мамы. Позвонила в один, там приняли мое предложение. Естественно, отвезла все абсолютно безвозмездно. Арина, читательница Piter.TV

Что делать со старыми книгами в плохом состоянии?

Экземпляры с утерянными или грязными страницами, расплывшимися чернилами и отвалившейся обложкой не станут принимать ни в одном из перечисленных выше вариантов. Потрепанные и грязные книжки остается сдать в макулатуру. Ближайший к вам пункт приема макулатуры можно найти на карте recycle.map.

Коллаж: Евгений Рыбкин для Piter.TV

Фото: pexels