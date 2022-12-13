Куда пойти в Петербурге на выходных 17-23 марта

Снова на календаре четверг, а это значит, что можно немного расслабиться и помечтать о том, как провести приближающиеся выходные.

Уже в пятницу во Дворце Белосельских-Белозерских можно будет совершить музыкальное путешествие в таинственный мир чародейства и волшебства. В исполнении камерного оркестра и органа прозвучит музыка из легендарных фильмов про Гарри Поттера, а на огромном экране покажут живые полотна из песка.

В пятницу и субботу пространство Comedy Place приглашает петербуржцев на традиционную вечеринку Central StandUp. Со свежими шутками выступят популярные питерские и московские комики. Состав участников вечеринок также каждый раз меняется, на этот раз шутить будут: Андрей Шумилов, Влад Васильев, Андрей Колупаев, Юра Иванов, Леша Полубояров, Андрей Цеховский, Денис Смирнов и другие.

Более подробную подборку мероприятий на выходные можно посмотреть на портале "Петербург2".

Фото: Piter.tv