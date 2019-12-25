Куда обращаться по вопросам уборки снега в Ленобласти

За два с половиной дня – с 29 ноября по 1 декабря – ленинградцы направили через Госуслуги и соцсети почти 600 обращений об уборке снега.

Созданный в Ленобласти "Снежный штаб" запустил проект по оперативному реагированию на обращения жителей по уборке снега. Обратиться можно не только по номеру телефона, но и через обращение в соцсетях. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Оставить вопросы и узнать, куда обращаться по поводу уборки снега, можно в группе штаба ВКонтакте.

Также можно позвонить по следующим номерам:

За два с половиной дня – с 29 ноября по 1 декабря – ленинградцы направили через Госуслуги и соцсети почти 600 обращений об уборке снега. Больше всего вопросов возникает по уборке районных дорог и тротуаров.

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Фото: правительство Ленобласти