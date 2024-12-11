Петербурженка выиграла миллион рублей в акции "Пятёрочки"

Она зарегистрировала два чека после покупки продуктов, один из чеков оказался счастливым.

Торговая сеть "Пятёрочка" подвела итоги акции "Призомудрости 2", в ходе которой разыгрывались ценные подарки. Обладательницей главного приза – 1 000 000 рублей – стала жительница Петербурга.

Для участия в акции необходимо было совершить покупку на сумму от 300 рублей с картой лояльности "Х5 Клуба" в любом магазине торговой сети в 14 регионах РФ и зарегистрировать чек на сайте. Чтобы увеличить шансы на победу также можно было приобретать товары-партнёров акции и приглашать для участия своих друзей.

В этот раз удача оказалась на стороне петербурженки Марии Меновжиковой. Сертификат миллион рублей женщине вручили в торжественной обстановке в одном из магазинов "Пятёрочка". Мария поделилась, что об акции она узнала из чека после покупки и решила его зарегистрировать.

Я зарегистрировала всего два чека, так как узнала об акции уже в конце. И один из них оказался счастливым! Я периодически участвую в розыгрышах, но не жду, что получу главный приз. Поэтому, когда мне сообщили о выигрыше, я сначала не поверила. Осознание и радость пришли позже, когда я поделилась этой замечательной новостью с семьёй. Спасибо "Пятёрочке" за такой подарок, обязательно буду участвовать в новых акциях. Мария Меновжикова, победительница

Мария поделилась, что в ближайшее время она планирует потратить приз на ремонт в квартире.

Для нас важно создавать проекты, которые не только вдохновляют гостей "Пятёрочки" на участие, но и дарят ощущение, что удача всегда рядом. Поздравляем Марию с победой и желаем успехов всем участникам в следующих акциях. Евгений Шилин, директор дивизиона Северо-Запад торговой сети "Пятёрочка"

Помимо денежного приза, участники могли выиграть промокоды в "Пятёрочка Доставка" номиналом 3 000 рублей, сертификаты в книжный и магазины товаров для дома, а также бытовую и цифровую технику.

Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"