Реже всего о любви к своей работе говорят продавцы.

В Петербурге в любви к работе чаще всего признаются учителя, реже всего – продавцы. Такие данные опроса предоставил сервис по поиску работы SuperJob.

В опросе приняли участие представители экономически активного населения, имеющего постоянную работу в Петербурге. Любящих свою работу больше всего среди учителей, главных бухгалтеров и врачей: среди них в теплых чувствах к своему делу признаются 78%, 77% и 76% соответственно.

В пятерку профессий, представители которых чаще других рады тому, чем они занимаются, вошли также экономисты (73%), программисты и дизайнеры (по 71%).

Реже всего о любви к своей работе говорят продавцы (25%), операторы call-центра (38%) и кладовщики (33%).

Также выяснилось, что более 80% петербуржцев чувствуют себя счастливыми.

Фото: unsplash (Taylor Flowe)