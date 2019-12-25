Контрольно-счетная палата начала проверять, как "Ленсвет" использует бюджет Петербурга

В этом году учреждению планируется выделить 4,6 млрд рублей.

Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "Ленсвет" и его учредителя — Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Она будет проходить под руководством аудитора Юрия Шутова.

Во время проверки сотрудники КСП оценят, эффективно ли и целесообразно ведомство использовало бюджетные средства и имущество Петербурга в период с 2019 по 2021 год. В 2019 году "Ленсвету" выделили 2,1 млрд рублей, в 2020 — 3,7 млрд рублей, в 2021 планируется 4,6 млрд рублей.

Государственное учреждение обслуживает объекты наружного освещения, воздушные и кабельные сети. Проверка завершится 9 июля.

Ранее Контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом".

Фото: Piter.TV