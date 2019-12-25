  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Контрольно-счетная палата начала проверять, как "Ленсвет" использует бюджет Петербурга
Сегодня, 11:29
113
nadezhda_sib

Контрольно-счетная палата начала проверять, как "Ленсвет" использует бюджет Петербурга

0 0

В этом году учреждению планируется выделить 4,6 млрд рублей.

Контрольно-счетная палата начала проверку финансово-хозяйственной деятельности ГБУ "Ленсвет" и его учредителя — Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Она будет проходить под руководством аудитора Юрия Шутова.

Во время проверки сотрудники КСП оценят, эффективно ли и целесообразно ведомство использовало бюджетные средства и имущество Петербурга в период с 2019 по 2021 год. В 2019 году "Ленсвету" выделили 2,1 млрд рублей, в 2020 — 3,7 млрд рублей, в 2021 планируется 4,6 млрд рублей. 

Государственное учреждение обслуживает объекты наружного освещения, воздушные и кабельные сети. Проверка завершится 9 июля.

Ранее Контрольно-счетная палата начала проверять законность расходования бюджетных средств "Мостотрестом". 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет петербурга, контрольно-счетная палата, ленсвет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии