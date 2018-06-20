В Челябинске загорелся недостроенный конгресс-холл, который строят к саммиту ШОС и БРИКС

Местные жители публикуют в соцсетях фото и видео с места крупного пожара в центре Челябинска.

Сегодня днем, 8 апреля, в Челябинске произошел пожар на стройке конгресс-холла.

Местные жители в соцсетях сообщают, что на месте стройки конгресс-Холла что-то сильно горит. Клубы черного дыма поднимаются высоко в небо, который видно из разных точек Челябинска. По предварительным данным горит или мусор или утеплитель. На данный момент официальных данных о пожаре не поступало. Сведений о пострадавших нет.

Данный конгресс-холл строится к саммитам БРИКС и ШОС в 2020 году.

Как выяснилось позднее, горел все же утеплитель, который был складирован за строящимся зданием. Пожар уже удалось потушить.

Видео: ВК, Вадим Медведев

Фото: ВК, Наш Челябинск