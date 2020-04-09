В крепости Копорье пройдет праздник 25 декабря в честь открытия

Посетить крепость пока можно будет только в составе экскурсионной группы.

В эту субботу, 25 декабря, после ремонтных работ откроется Копорская крепость в Кингисеппском районе. Первые посетители смогут зайти в крепость в 14:00.

В честь открытия пройдет фаер-шоу, выстрел из пушки. Туристы смогут увидеть реконструкторов в доспехах и посетить экскурсию.

В новогодние праздники крепость тоже будет открыта, но только для экскурсионных групп.



Напомним, в 2020 году в Копорье обвалилась главная входная арка. С того момента специалисты выполнили временную кровлю Северной и Южной башен и прясла приворотного комплекса, укрепили въездной мост.

Для проведения работ по воссозданию части кладки стены "волчьей ямы" реставраторами был вывешен крайний пролёт моста. Этот этап работ был наиболее трудоёмким с технической точки зрения и требовал детальной проработки и тщательного подхода, но благодаря профессионализму специалистов ООО "Петербург Реставрация" успешно завершён. говорится в сообщении Музейного агентства Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / Музей Копорская крепость