В Петербурге мужчины украли турникет со склада железнодорожной организации

Своими противозаконными действиями граждане нанесли ущерб организации железнодорожного транспорта на сумму более 140 тысяч рублей.

В Петербурге транспортными полицейскими задержаны двое граждан, подозреваемых в совершении кражи имущества организации железнодорожного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Установлено, что двое жителей Новгородской оказывали услугу по погрузке списанных в утиль железнодорожных деталей с территории вагонного депо у железнодорожной станции Боровая. В одном из складских помещений мужчины увидели демонтированный стационарный турникет типа "трипод". Они погрузили рабочее оборудование в свой автомобиль и доставили в пункт приема металла.

Своими противозаконными действиями граждане нанесли ущерб организации железнодорожного транспорта на сумму более 140 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее из магазина инструментов на проспекте Обуховской Обороны вынесли товар на миллион рублей.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО