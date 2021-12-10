Жители пригородов Петербурга жалуются на кражи в домах по соседству со стройками

В двух коттеджных поселках на севере Петербурга произошли кражи со взломом в частных домах. Предположительно, ЧП произошли по соседству со стройками, которые ведет одна и та же компания. К нам обратился пострадавший, который считает, что его дом могли обокрасть именно строители.

Бум коттеджного строительства в пригородах Петербурга имеет свои темные стороны. Жители дачных районов жалуются на кражи, в которых могут быть замешаны рабочие с соседних строек. Герой нашего сюжета, Максим Пинчуков, с женой и маленьким ребенком живет в одном из СНТ на севере города. Молодая семья находится здесь постоянно, так как работают на удаленке и редко покидают коттедж. Недавно их дом обокрали. ЧП произошло 18 ноября в период между 17 и 20 часами, пока молодая семья уезжала из поселка, чтобы отвезти мусор на сортировку.

По мнению хозяина, это вполне могли сделать именно строители дачного дома с соседнего участка. Во-первых, они видели, как семья прогревает машину и готовится к отъезду. Во-вторых, не могли не знать про слепые зоны в работе камер видеонаблюдения. Даже проникновение на территорию произошло со стороны, примыкающей к этой самой стройке.

Это забор, место проникновения на участок. Видно, что преступники заранее открутили одну штакетину, чтобы иметь возможность быстрее забраться на участок, используя ее как ступеньку. Далее ступали ногами, оставили много следов, перелезли забор и проникли на участок. Здесь было очень много следов, все они вели от нашего дома к соседней стройке и обратно. Максим Пинчуков, пострадавший

Строители работали по соседству несколько месяцев. Совпадение или нет, но ЧП произошло именно в тот день, когда рабочие закончили объект и покинули поселок. Вот только потом - неожиданно вернулись. Именно в то время, когда Максима и его родных не было дома. По словам одной из соседок, в обозначенный период 17-20 часов она видела, как рабочий стоит у окна достроенного коттеджа и за чем-то наблюдает.

В день ограбления вся бригада выехала с объекта, они его закончили. И вернулись два человека вечером. Прораб сказал нам, что якобы они приехали класть ламинат. Получается, что эти люди находились в здании как раз тогда, когда мы уехали из поселка. Более того, соседка видела, как рабочий стоит в окне и смотрел вовне, наблюдал и следил за чем-то.

Взломщики очень точно угадали со временем. До этого семья не покидала коттедж около двух недель: в доме все время кто-то оставался. Пострадавшие уверены: обычным гастролерам пришлось бы залечь в снега на несколько суток или даже недель, чтобы подловить подходящий момент. Еще одна странность заключается в том, что целью преступников в двухэтажном доме стал вмонтированный в стену сейф, расположенный на втором этаже. Остальные помещения фактически не пострадали. Воры знали о существовании сейфа и прекрасно понимали, где его искать. Дело в том, что точное расположение сефа можно увидеть только с одной точки - холма-землеотвала на границе строящегося участка.

Вот он, этот бугорок, с него в ночное время прекрасно просматривается окно кабинета, где расопложен сейф. У меня не было привычки закрывать шторы, да их на этом этаже и нет. Строители постоянно поднимались на этот ров, сначала они справляли там нужду, делали какие-то другие свои дела. И если мы сейчас поднимемся на холм, то прекрасно увидим расположение сейфа в стене. Максим Пинчуков, пострадавший

Еще одна интересная деталь. Воры пошли на дело со взломом сейфа... без своих инструментов. Они несколько часов пытались взломать его при помощи болгарок и молотов, найденных в сарае, пристроенном к дому. Этот сарай и его содержимое прекрасно просматривается через забор, отделяющий коттедж Пинчуковых от стройки.

У нас забор условный, просматривающийся. Строители неоднократно видели, как я работаю на своем участке, делаю ремонт. В летнее время я постоянно у них на глазах работал, доставал оттуда инструмент, они подходили ко мне, просили одолжить инструмент, видели - что и где лежит. Еще они знали, какие ключи подходят к сараю, так как это вполне узнаваемая связка, а я часто оставлял ее в дверях открытой сарайки. Даже в день ограбления на полке с ключами в прихожей воры сразу выбрали нужную: дело в том, что там лежит очень много ключей и связок, я сам часто путаюсь, но здесь преступники все нашли с первого раза.

В доме преступники не задерживались. Они зашли в коттедж со стороны террасы и даже не стали осматривать первый этаж. Сразу поспешили за ключами от хозблока, легко нашли их в горе других ключей, а потом открыли сарай и взяли инструменты для взлома сейфа. Другие помещения, ниши и комнаты их даже не заинтересовали. Если говорить о битве бандитов с сейфом, то ее сложно назвать профессиональной. По словам Максима Пинчукова, это самый дешевый сейф из сетевого строительного магазина с низким уровнем безопасности. Однако вместо использования отмычек или другого "спецнабора", воры применили "рабочий подход". В ход пошли две болгарки из сарая (одна сломалась во время процесса), стамески, кувалды и прочий инструмент.

Я пришел домой, почувствовал сильный запах гари. Увидил, что диван перевернут, сейф раскорежен. К счастью, я не хранил в нем ничего важного, поэтому воры были явно разочарованы. Они нашли только небольшую коллекционную наличность, которую я првиозил из разных стран мира для личной коллекции. Потом они пробежались по этажам, не тронули технику, ничего особого больше взять не успели: очевидно, торопились. Если бы это были профессионали, они бы могли открыть сейф отмычкой. Вскрывали очень топорно, это видно. Максим Пинчуков, пострадавший

Следствие уже занимается этой кражей. Однако силовики заявили, что приоритетная версия для них - поиск гастролеров. Наш герой сомневается в ее обоснованности. Его аргументы понятны. Воры пришли в дом за сейфом, который прекрасно виден с холма, расположенного на границе с участком стройки. Воры знали, где расположены камеры наблюдения, а где у них "слепые зоны". На участок проникли со стороны строящегося объекта, множество следов вело от забора обратно к строящемуся коттеджу. Кроме того, стороннему наблюдателю было бы крайне сложно угадать время отсутствия хозяев в доме.Тем более, что вокруг живут обеспеченные люди, да и в самом поселке это первое подобное происшествие за долгие годы.

Очень подозрительное поведение. Грабители не пришли со своим инструментом, а все взяли у меня, они знали где найти инструмент. Было много следов, которые вели к строющемуся дому. Четкие, глубокие следы, они даже на заборе остались, когда через него лезли. Это очень не похоже на то, что строители просто гуляли там в свободное от работы время: зачем им это, там не самый комфортный для прогулки маршрут.

Тем более, что пару месяцев назад похожий случай якобы произошел в соседнем СНТ "Северная жемчужина". Об этом Максиму рассказал криминалист, прибывший на место ЧП. Заходим в группу "ВКонтакте" фирмы, которая строила злополучный коттедж на продажу рядом с домом нашего героя... и видим, что в "Северной жемчужине" они тоже сдали объект совсем недавно. На одном из фото даже видна машина, на которой, по словам Максима, перемещались те самые строители.

Канал Piter.TV изучит этот случай и направит запрос в следственные органы, чтобы разобраться - нет ли связи между этими столь похожими историями. Если Вы также считаете, что могли стать жертвой рабочих со стройки в пригородных зонах Петербурга, то присылайте истории на news@piter.tv.

Видео: Piter.TV

