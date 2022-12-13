Любительница прекрасного утащила кашпо у кафе на Дунайском проспекте

В кафе рассказали, что заявление в полицию не подавали.

В Московской районе любительница цветов украла кашпо, которое стояло около заведения общественного питания. Инцидент произошел около кафе на Дунайском проспекте. Воришка попала на камеры видеонаблюдения, установленные на доме. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv

Мы думаем, что злоумышленница была сильно влюблена в наши цветочные композиции и решили унести кашпо домой. сотрудники заведения

В кафе рассказали, что заявление в полицию не подавали, так как думают, что "это дело уйдёт в раздел не важно и не срочно".

Ранее неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком.

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