Любительница прекрасного утащила кашпо у кафе на Дунайском проспекте

В Московской районе любительница цветов украла кашпо, которое стояло около заведения общественного питания. Инцидент произошел около кафе на Дунайском проспекте. Воришка попала на камеры видеонаблюдения, установленные на доме. Кадры имеются в распоряжении Piter.tv
Мы думаем, что злоумышленница была сильно влюблена в наши цветочные композиции и решили унести кашпо домой.
сотрудники заведения
В кафе рассказали, что заявление в полицию не подавали, так как думают, что "это дело уйдёт в раздел не важно и не срочно".
Ранее неизвестный предложил пожилой петербурженке донести сумку и украл у неё продукты с кошельком.
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