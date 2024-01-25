Из частного дома в деревне Канисты вынесли ювелирные изделия и наручные часы на 1,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Вечером 21 апреля, около 17:00, в отделение полиции Всеволожского района Ленобласти поступил сигнал от жителя деревни Канисты. Заявителем оказался мужчина 1968 года рождения, проживающий по улице Лесопарковой, информирует ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина указал, что в промежутке с конца января 2024 года до середины апреля 2025 года некто путём взлома замка первой входной двери смог незаконно попасть внутрь его жилого помещения и совершить кражу личных вещей хозяина, среди которых оказались ценные украшения из золота и серебра, инкрустированные камнями, а также два экземпляра мужских наручных часов. Общая сумма нанесённого материального ущерба оценена потерпевшим в сумму свыше 1 430 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Сотрудники полиции незамедлительно приступили к оперативным мероприятиям, направленным на установление личности подозреваемого и последующий его розыск.

Ранее мы сообщили о том, что посетительница магазина на Муринской дороге получила удар бутылкой в голову.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)