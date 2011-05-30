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Полицейские установили подозреваемых в ограблении банкоматов на 19 млн рублей

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Только одного из трех подозреваемых заключили под стражу.

Полицейские установили подозреваемых в краже банкоматов. Первое преступление с их возможным участием было совершено еще в апреле 2019-го года. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Злоумышленники проникли в гипермаркет на улице Олеко Дундича и похитили из банкомата 8,5 млн рублей. Спустя 8 месяцев также был ограблен банкомат на Кузнецовской улице. Тогда преступники унесли с собой 9,7 млн рублей. 

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье "Кража". 

Розыск проводился в Петербурге, Ленобласти и Нижнем Новгороде. При участии Росгвардии удалось задержать троих подозреваемых.

Предварительно установлено, что лидер группы и его сообщник ранее работали инкассаторами и были знакомы с техническим устройством банкоматов. Для осуществления задуманного они привлекли ранее судимого гражданина, который исполнял роль водителя и предоставлял свой автомобиль для реализации криминальной схемы.

Ирина Волк.

Чтобы замести следы, мужчины сжигали в лесу верхнюю одежду. Похищенные миллионы, по предварительным данным, тратились на путешествия, азартные игры, наркотики, личные нужды. Также злоумышленники купили "Мерседес". 

Предполагаемому лидеру группы избрали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Бывший инкассатор находится под домашним арестом, а водитель заключен под стражу. Предварительное расследование продолжается. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в банке на Комендантском проспекте подожгли коврик. 

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: банкомат, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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